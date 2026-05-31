Mugnano del Cardinale, omaggio alle “Sepressatare” tra memoria e polemiche sull’assenza del sindaco Napolitano. Botta e risposta tra primo cittadino e organizzatori

MUGNANO DEL CARDINALE – Un pomeriggio dedicato alla memoria, alle tradizioni e al riconoscimento del ruolo svolto dalle donne nei salumifici del territorio. Si è svolta ieri la manifestazione organizzata dal Comitato Promotore “Salame di Mugnano del Cardinale IGP” per celebrare le “Sepressatare”, figure simbolo di una tradizione produttiva che ha segnato la storia economica e sociale della comunità.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, personalità politiche e delle stesse protagoniste, omaggiate per il contributo offerto negli anni alla lavorazione dei salumi e alla crescita di un comparto che rappresenta ancora oggi un elemento identitario per Mugnano del Cardinale. Attraverso racconti, testimonianze e momenti di condivisione, è stato ripercorso un importante pezzo di storia locale legato al lavoro femminile nei salumifici dell’area.

La manifestazione, tuttavia, è stata accompagnata anche da una polemica riguardante l’assenza del sindaco Alessandro Napolitano. Il primo cittadino ha infatti dichiarato di non aver preso parte all’iniziativa perché, a suo dire, non sarebbe stato invitato dagli organizzatori.

Una versione contestata dal Comitato Promotore “Salame di Mugnano del Cardinale IGP”. Il presidente Paolo Corbisiero ha infatti precisato che il Comitato avrebbe provveduto a invitare formalmente il sindaco. Secondo quanto riferito, dopo un tentativo di incontro presso la Casa Comunale, non andato a buon fine, sarebbe stata inviata una comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), regolarmente protocollata presso il Comune al N° 0004191 del 26-05-2026.

Il Comitato ha inoltre sottolineato che l’intento della precisazione non è quello di alimentare contrapposizioni o polemiche politiche, ma di chiarire i fatti e confermare il rispetto istituzionale che ha caratterizzato l’organizzazione dell’evento.

Al di là delle divergenze emerse sulla questione dell’invito, la giornata ha rappresentato un momento di forte valore simbolico per la comunità, che ha voluto rendere omaggio alle “Sepressatare”, custodi di una tradizione che continua a essere parte integrante dell’identità di Mugnano del Cardinale.