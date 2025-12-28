MUGNANO DEL CARDINALE. Karolin Bellavista: Un Inverno di Danza tra Monaco e i Grandi Tour Europei

Il talento e la dedizione portano i frutti sperati, e per la ballerina mandamentale Karolin Bellavista questo finale di 2025 (e l’inizio del nuovo anno) segna una tappa fondamentale della sua carriera professionale. Impegnata sui palchi più prestigiosi d’Europa, Karolin sta vivendo un momento di straordinaria crescita artistica, portando la magia del balletto classico in alcune delle principali capitali della cultura.

Il Successo a Monaco di Baviera

Il mese di dicembre ha visto Karolin protagonista al Prinzregenten Theater di Monaco di Baviera. Insieme alla prestigiosa compagnia International Festival Ballet, ha incantato il pubblico tedesco interpretando uno dei titoli più amati e complessi del repertorio classico: “Il Lago dei Cigni”.

L’esperienza bavarese non si ferma qui: dopo una breve pausa, Karolin tornerà sul palco del Prinzregenten Theater già a gennaio per ulteriori repliche, consolidando il suo legame con il pubblico di Monaco prima di intraprendere una nuova avventura.

La Nuova Sfida con il Moscow State Ballet

Conclusi gli impegni a Monaco, la ballerina si sposterà a Francoforte per unirsi a un’altra realtà di fama internazionale: il Moscow State Ballet. Da qui partirà una tournée intensiva che la vedrà impegnata fino a marzo in un calendario fitto di appuntamenti.

Il repertorio previsto per questo tour è un vero omaggio alla grande tradizione russa. Karolin porterà in scena tre capisaldi della danza:

* Il Lago dei Cigni

* Lo Schiaccianoci

* Cenerentola

Un Tour tra le Grandi Capitali Europee

Questa tournée non rappresenta solo una sfida tecnica e interpretativa, ma anche un’opportunità unica per viaggiare e calcare i palchi di nazioni diverse. Il tour toccherà città di primaria importanza, alcune menzionate, in:

* Germania: Berlino, Stoccarda, Amburgo e Norimberga.

* Danimarca: Copenaghen ed Esbjerg.

* Austria: Vienna e Innsbruck.

Questa esperienza internazionale consentirà a Karolin Bellavista di arricchire il proprio bagaglio professionale, confrontandosi con nuovi teatri, diverse compagnie e un pubblico sempre più vasto, confermandosi come una promessa della danza classica nel panorama europeo.