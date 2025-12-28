Sabina Ascione incanta il Premio BiNews: sul palco la musica d’autore firmata Salvatore Masucci

Una serata di emozioni, parole e identità ha segnato la partecipazione di Salvatore Masucci e Sabina Ascione alla dodicesima edizione del Premio BiNews – Le Eccellenze dell’Anno, andata in scena ieri al Teatro Colosseo di Baiano. Sul palco, protagonista è stata Sabina Ascione, che con la sua voce intensa e profonda ha dato anima e corpo ai brani firmati da Salvatore Masucci, autore e compositore del progetto.

Masucci, autore del nuovo brano presentato durante la serata, ha portato al pubblico un lavoro di grande maturità artistica, caratterizzato da una scrittura intima e autentica, capace di raccontare storie vere, radicate nella tradizione ma aperte a una visione contemporanea della canzone d’autore.

La voce di Sabina Ascione ha trasformato ogni brano in un racconto condiviso, regalando al pubblico un’esibizione carica di emozione e partecipazione, perfettamente in sintonia con lo spirito del Premio BiNews, che da sempre valorizza il talento e la cultura come strumenti di unione.

L’esibizione non è stata solo musica, ma condivisione, identità e sentimento, suggellata da un lungo e caloroso applauso che ha accompagnato la conclusione della performance.