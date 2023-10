MUGNANO DEL CARDINALE: Grande Partecipazione ed Apprezzamenti per la Giornata di Prevenzione Primaria “Uguale Vita”

Nella lotta contro le malattie e per la promozione della salute, il supporto di medici altruisti e organizzazioni dedicate è un elemento cruciale. La Giornata di Prevenzione Primaria “Uguale Vita” è stata un evento straordinario che ha dimostrato quanto sia importante il contributo di individui e gruppi di volontari nel garantire che le persone abbiano accesso a cure mediche di alta qualità e opportunità di prevenzione. Uno degli aspetti più significativi di questa giornata è stato lo screening gratuito delle visite urologiche, che è stato reso possibile grazie all’impegno del Dott. Marcello Gentile.

Il Dott. Marcello Gentile è stato un esempio di immensa disponibilità ed umanità, mettendo a disposizione la sua eccelsa ed indiscutibile arte medica per il beneficio delle persone. La sua dedizione e la sua capacità di mettere i pazienti a proprio agio hanno reso questa giornata di prevenzione un grande successo.

L’evento è stato organizzato con grande cura e attenzione da diverse associazioni che lavorano instancabilmente per migliorare la vita delle persone. Tra queste, spiccano l’Associazione “Lotta per la Vita” con la Presidente Anna Candelmo, “Ultimi per la Legalità” guidata da Don Aniello Manganiello, “Isde Medici per l’Ambiente,” “Ascolto Donna” presieduta dall’Avv. Valentina Musto, e il “Gruppo di Minoranza Nuova Alleanza Popolare.” Queste associazioni hanno dimostrato una dedizione straordinaria alla causa della prevenzione e della cura della salute.

Le visite urologiche gratuite si sono svolte nello studio del Dott. Filomeno Caruso a Mugnano del Cardinale, che ha gestito con maestria ed intelligenza le prenotazioni. La Dott.ssa Federica Litto, con la sua professionalità, ha contribuito a garantire che tutto si svolgesse senza intoppi e che i pazienti ricevessero la migliore assistenza possibile.

Un ringraziamento speciale va alla Famiglia Quagliariello, composta da Giacomo, Fortuna e Samuele, che hanno realizzato locandine eccezionali per promuovere l’evento. La loro immensa bravura e dedizione hanno contribuito a sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione primaria.

L’evento “Uguale Vita” dimostra che la medicina sociale è al servizio delle persone, specialmente in situazioni in cui il sistema sanitario potrebbe rivelarsi insufficiente con lunghe liste d’attesa. Queste liste possono causare disagi e problemi alle persone ammalate e non. Tuttavia, grazie agli sforzi degli organizzatori e dei volontari, è possibile offrire una soluzione alternativa per garantire che tutti abbiano accesso a cure e prevenzione.

Gli organizzatori si impegnano a continuare a promuovere screening di prevenzione primaria come fanno da anni sia a livello provinciale che regionale. Questo impegno continua a dimostrare quanto sia importante il lavoro di gruppi di volontari e medici dedicati per garantire una migliore salute e benessere per tutti. La Giornata di Prevenzione Primaria “Uguale Vita” è un esempio straordinario di ciò che può essere realizzato quando la comunità si unisce per un obiettivo comune: la salute e il benessere di tutti.