BAIANO. Concorso musicale, per il Premio Mario Picciocchi. Definito il calendario delle audizioni, in programma nel Colosseo.

Gran galà nella serata finale di martedì con l’ orchestra del Liceo Albertini di Nola, diretta dal Maestro Egidio Napolitano.

Gianni Amodeo

Saranno circa 200, tra ragazze e ragazzi, ad animare il Concorso per la promozione e diffusione della cultura musicale, indetto dall’Istituto comprensivo Giovanni XXIII– Giuseppe Parini, con plessi attivi a Baiano e Sperone, diretto dal professore Pasquale Napolitano. Un’iniziativa, a cui si collega l’assegnazione delle Borse di studio del Premio intitolato alla memoria di Mario Picciocchi, imprenditore dinamico e di visione europea, fondatore dell’omonima azienda, specializzata nell’importazione ed esportazione di legnami, a livello internazionale.

Una risposta di partecipazione decisamente considerevole per la prima edizione dell’ evento, che s’inquadra in un progetto socio- culturale strutturato negli obiettivi di valorizzazione del territorio, coinvolgendo tutti gli Istituti comprensivi della Campania, nella cui offerta didattico- formativa figura l’indirizzo musicale. Location dell’originale ed innovativa manifestazione, l’ accogliente Colosseo, con le audizioni programmate per lunedì 13 e martedì 14 maggio, secondo il calendario appena diffuso.

Impegnati nelle audizioni, docenti di Conservatori e di Licei musicali, con curricula professionali di significativo in composizioni, oltre che protagonisti di importanti esperienze in pubblici concerti. Una giuria di alto profilo e competenza artistica, che valuterà la qualità delle esibizioni musicali proposte sul palcoscenico della struttura di via Marconi, formulando giudizi e attribuendo i punteggi, contemplati dal bando per il conferimento delle Borse di studio e del Premio speciale posto in palio dalla famiglia Picciocchi. A comporre la giuria di valutazione, sono Lorenzo Fizzella, Cristiano Della Corte, Pina Acierno, Pasquale D’ Anna, Marco Martone, Marco Russo, Geminiano Mancusi, Carlo Martiniello ed Egidio Napolitano.

Due le sezioni, in cui si articola il Concorso, quella di soliste \ solisti per pianoforte, archi, violino, violoncello, flauto, oboe, clarinetto, chitarra, fisarmonica,percussioni e via proseguendo; e quella dei gruppi per musica da camera, dal duo all’ottetto. I programmi sono a tema libero per ciascuna sezione, con tempi contingentati. E le selezioni si annunciano di largo interesse, per concludersi nella serata di martedì con le esibizioni spettacolari, di cui saranno protagoniste e protagonisti coloro che accederanno alle finali. Una serata speciale con il Concerto dell’Orchestra del Liceo musicale Girolamo Albertini, di Nola, ospite d’onore del Premio Mario Picciocchi. A dirigere, sarà il Maestro Egidio Napolitano. Docente e concertista di prestigio.

Giorno 13/05

I partecipanti sono pregati di anticiparsi di un’ora

• Ore 14.30 I.C.Aiello del Sabato • Ore 15.00 I.C. Cocchia Dalla Chiesa • Ore 15.30 I.C.Aurigemma • Ore 16.00 I.C. Bruno Fiore • Ore 16.10 I.C.Pironti • Ore 16.30 I.C.Forino • Ore 17.00 I.C.Galiani • Ore 17.30 I.C.San Tommaso • Ore 17.45 I.C.Serino • Ore 18.10 I.C. Pascoli Cicciano • Ore 18.20 I.C.Manzoni

• Ore 18.50 S.M. G. Ammendola (forse dopo Parini) • Ore 19.15 I.C. Parini (I parte)

Giorno 14/05

I partecipanti sono pregati di anticiparsi di un’ora

• Ore 14.30 I.C. Forzati de Curtis • Ore 16.00 I.C. Don Milano Aliperti • Ore 16.30 I.C. Federico Torre • Ore 16.40 I.C. Carlo del Balzo • Ore 17.10 I.C. Mercogliano • Ore 17.40 I.C. Parini (II parte).

Dalle Ore 18.30 Concerto dei Finalisti e premiazione