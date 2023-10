SIRIGNANO. La dott.ssa Michela Raffa apporterà il suo prezioso contributo allo Sportello d’Ascolto,

Allo Sportello d’Ascolto, nato con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei soggetti diversamente abili del territorio su cui si svolgeranno le attività e con lo scopo di fornire un primo ascolto di presa in cura che ha carattere di accoglienza e orientamento, promosso da Ad Astra in collaborazione col M.I.D. e che ha visto il patrocinio morale del Comune di Sirignano, apporterà il suo prezioso contributo generoso con un supporto online all’occorrenza del fabbisogno richiesto dall’utenza pedagogista abilitata dott.ssa Michela Raffa la quale ringraziamo, figura già da tempo in collaborazione in ambito Regionale col M.I.D. (Movimento Italiano Disabili).

Tale team di esperti sarà al servizio degli utenti: per il settore legale l’avv. Lucia Carullo; per il settore psicologico la dott.ssa Rosa Agathe Colucci; per la neuropsicomotricità la dott.ssa Emiliana Lauria; per consulenza nutrizionale dott.ssa Martina Lucchi; per il M.I.D. segnalazioni e disservizi il sig. Giovanni Esposito Coordinatore Regionale.

Per prenotarsi occorre chiamare dal lunedì al venerdì pomeriggio alla segreteria del centro Ad Astra.