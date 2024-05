Nasce “Il Laboratorio Culturale”: Una Nuova Frontiera Culturale a Mugnano del Cardinale

Il 9 maggio scorso, un evento significativo ha avuto luogo presso l’Aula Consiliare del Comune di Mugnano del Cardinale: la costituzione del Gruppo di Amici “Il Laboratorio Culturale”. Questa nuova associazione, con fini esclusivamente culturali, si presenta come un’entità civica e amichevole, completamente indipendente.

Il Laboratorio Culturale mira a promuovere un’intensa attività intellettuale e culturale sull’intero territorio di Mugnano del Cardinale, collegando idee, incontri, eventi e manifestazioni. L’obiettivo è quello di favorire la crescita e la diffusione della cultura attraverso il coinvolgimento attivo delle persone partecipanti.

A guidare questo entusiasmante progetto culturale ci sono figure di spicco, con Enzo Pecorelli nel ruolo di Presidente e Cinzia Bianco come Segretaria. Il Gruppo è supportato da un solido Organigramma, che include membri dedicati all’Ufficio Stampa e media, nonché una Commissione direttiva composta da individui determinati a portare avanti la missione del Laboratorio Culturale.

Tra i membri della Commissione direttiva spiccano nomi quali Carmelina Sanseverino, Felice D’Apolito, Marianna Masucci e molti altri, ognuno con il proprio contributo unico e la propria passione per la cultura. Con un vasto team di persone motivate e competenti, il Laboratorio Culturale è pronto a realizzare iniziative stimolanti e coinvolgenti per arricchire la vita culturale di Mugnano del Cardinale.

Questa nuova aggregazione rappresenta un importante passo avanti nella promozione e diffusione della cultura locale, offrendo un’opportunità unica per la comunità di partecipare attivamente alla creazione e alla condivisione di conoscenze e esperienze. Il Laboratorio Culturale promette di diventare un punto di riferimento per gli amanti della cultura e un catalizzatore per la crescita intellettuale e sociale della comunità di Mugnano del Cardinale.

Organigramma:

Presidente: Enzo Pecorelli, Vice presidente Segretaria Cinzia Bianco;

Ufficio Stampa e media: Nunzia Pecorelli, Antonia Mancaniello, Domenico Gerolino;

Commissione direttiva:

Carmelina Sanseverino

Felice D’Apolito

Marianna Masucci

Maria Mugnano

Grazia De Stefano

Pellegrino D’Apolito

Giovanni Valentino

Stefano D’Apolito

Maria Grazia Flammia

Carmen Canonico

Alfonsina Napolitano

Giuseppe Monteforte

Savino Cuomo

Pasquale Picone

Melania Litto

Grazia Napolitano

Raffaella De Gennaro

Lina Lup

Antonio Sanseverino

Vincenzo Napolitano

Milena Miro

Stefano Guerriero

Federica Litto

Carolina Pregevole

Fulvio Litto

Michele Masucci