AVELLINO. Unità Popolare per Avellino” Deposita la Prima Lista: Presentazione dei Candidati Consiglieri

La corsa elettorale per il Comune di Avellino è ufficialmente iniziata con la presentazione della prima lista, “Unità Popolare per Avellino”, che ha depositato i propri candidati questa mattina. Il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato per stasera alle ore 20, mentre la consegna definitiva è prevista per domani, sabato 11 maggio, alle 12.

L’elenco dei candidati consiglieri della lista “Unità Popolare per Avellino” è stato reso pubblico e annovera una serie di nomi noti e volti nuovi, tutti impegnati a rappresentare al meglio gli interessi della città e dei suoi cittadini. Tra i candidati figurano:

Costantino D’Argenio

Vincenzo Accomando

Sergio Accone

Daniela Barbato

Gerardo Campitelli

Maurizio Carulli

Noemi Cioffi

Riccardo Girella

Claudio Ciuci

Sabino Covelli

Stefania Daloiso

Enrico D’Ambola

Domenico Girolamo

Nunzia Della Sala

Rita De Nisi

Fernando De Paolo

Chiara Festa

Giuseppe Gallo

Pasquale Gargano

Vincenza Giuseppina Giaggiolo

Assunta Guarino

Mariana Imbimbo

Antonio Maria Liuzzi

Mattia Marra

Carlo Mazza

Tiziana Peluso

Rosina Petrillo

Liberato Sant’Angelo

Vincenzo Santoro

Nunzio Valentino

Gerardo Troncone

Fiorella Festa

La lista “Unità Popolare per Avellino” si presenta come un’opzione politica diversificata, con candidati provenienti da vari settori della società e con differenti background professionali ed esperienze. Ciò testimonia l’intento di rappresentare al meglio la pluralità dei bisogni e delle aspettative della comunità avellinese.

Con l’apertura della campagna elettorale, si avvia un periodo cruciale per la città, durante il quale i cittadini avranno l’opportunità di conoscere le proposte e i programmi dei diversi candidati e partiti in vista delle elezioni comunali.

