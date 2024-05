Giornata Internazionale dei Musei, il Comune di Ariano Irpino patrocina la Pro Loco I Normanni per un programma di iniziative speciali e aperture straordinarie

Musei aperti, visite guidate, trekking urbano, estemporanee artistiche, laboratori didattici. Ariano Irpino accende i riflettori su tutti i siti museali della città, dai classici presidi culturali alle teche a cielo aperto. Promossa dalla Pro Loco I Normanni, la “Giornata internazionale dei Musei” vede il coinvolgimento attivo dell’amministrazione comunale guidata da Enrico Franza e da tutte le associazioni locali. Sabato 18 maggio, un cartellone ricco di eventi impegnerà non solo gli studenti, con visite guidate e tante altre attività ludiche e ricreative, ma anche appassionati e cultori della storia locale e di tanti siti di pregio.

“La Giornata Internazionale dei Musei 2024 è una grande opportunità per i musei di brillare come ambasciatori di cultura, conoscenza, istruzione e ricerca” annuncia la Pro Loco. “Il tema 2024 focalizza il ruolo dei musei come centri educativi dinamici che stimolano la curiosità e la creatività; sono in sintesi spazi virtuali dove educazione e ricerca convergono per dare forma alla nostra comprensione del mondo”.

I musei saranno visitabili gratuitamente. Gli operatori delle associazioni garantiranno attività libere e aperte a tutti: sarà possibile prenotare gratuitamente per prendere parte alle visite guidate, partecipare alla passeggiata urbana, assistere ad estemporanee artistiche, ascoltare letture di poesie, seguire un laboratorio di disegno o conoscere la storia e le origini dei costumi medioevali.

Il Museo Civico, il Museo della Civiltà Normanna, il Museo Diocesano e il Museo degli Argenti saranno aperti dalle 17.30 alle 19.30. Dalle 16.30 invece, lo scultore Flavio Grasso sarà al Museo Civico della Ceramica per “Disegnare al museo, corso di disegno”. Alle 17.00 presso il Museo Civico, la presentazione del libro “Azzurro Amianto” di Emilia Bersabea Cirillo a cura dell’Associazione “Vizio di Leggere”.

Alle 17.30 “A passo lento tra storie e racconti- passeggiata urbana con degustazione”, a cura del Lions Club Ariano Irpino che si avvale della collaborazione di privati. Dalle 17.30 alle 19.30 a cura dell’Associazione Sante Spine la “presentazione corteo storico in terracotta”. Abbigliamento storico medievale XIII secolo, presso la sede dell’associazione. Alle 17.00 “Estemporanee artistiche” sia a Piazzetta S.Andrea a cura dell’artista Carmine Grasso; e presso il Museo Civico a cura dell’artista Moira Dell’Infante. In Via D’Afflitto alle 19.00 l’aperitivo musicale a cura di Replay Cocktail Bar e Tirtitù.

La sera sarà dedicata alla musica. Alle 21.00 presso l’Auditorium comunale “Lina Wertmuller” il cantautore piacentino Daniele Ronda conclude la giornata dedicata ai musei e alla condivisione della cultura. Ronda si esibirà con un inedito spettacolo dal titolo “La Colpa dei Cantautori”.

Il Comune di Ariano informa che è possibile chiedere maggiori informazioni e prenotare le visite guidate alla Pro Loco I Normanni. Per info e prenotazioni.