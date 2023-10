NocciolArt, due giorni di musica ed eventi a Taurano

TAURANO- Tamorra, enogastronomia, spettacoli e portici di autore. Due giorni di eventi dedicati alla nocciola per chiudere la rassegna “Il Nocciolo e le strade dei Forni”. Taurano, uno dei comuni a più antica tradizione della raccolta del prodotto corilicolo nel Vallo di Lauro sarà il paese che chiude un ciclo di eventi, finanziati dal Poc della Regione Campania, che da agosto ha visto in campo artisti di fama nazionale e tanti spettacoli nei comuni che hanno aderito al progetto, sotto la direzione artistica di Michele Ippolito. A partire da Pago Vallo Lauro, Visciano, Marzano, Domicella, San Giorgio Del Sannio e Taurano. L’appuntamento con “NocciolArt”, questo il tema dell’evento, è previsto per domani sera, quando dalle diciotto sarà possibile partecipare a “Portici di autore”, una delle caratteristiche del comune del Vallo di Lauro e’ proprio quella dei corti, che negli ultimi anni sono stati valorizzati dal Comune di Taurano con la presenza di murales naifs. Proprio in questi scenari ci sarà l’esibizione itinerante dei “Portici di Autore”. La serata sarà chiusa alle 21:30 dallo spettacolo di Oscar Di Maio e Alessandra Borrelli dal titolo “So pacchere e sorrisi…favorite”. Domenica mattina a partire dalle dodici invece si chiude l’evento con la musica del Gruppo Folk di Zi Riccardo e le Donne della Tammorra a seguire per uno spettacolo ricco di emozioni.