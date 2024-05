NOLA. Convegno su Coscienza ed Intelligenza Artificiale all’Interporto Nolano: Un’Analisi dei temi chiave con il Prof. Federico Faggin

Nel suggestivo contesto della sala congressi dell’Interporto Nolano, si è tenuto questo pomeriggio di venerdì 10 maggio 2024 un convegno di grande rilevanza, intitolato “Coscienza ed Intelligenza Artificiale”. L’evento, organizzato dai Lions International Nola Ottaviano Augusto presieduto da Filly Auriemma con il patrocinio del Comune di Nola, Caserta e Napoli, ha attirato l’attenzione di numerosi partecipanti desiderosi di esplorare i temi all’ordine del giorno.

La lectio magistralis è stata tenuta dal Prof. Federico Faggin, rinomato fisico e inventore del Microprocessore Intel 4004, candidato al Premio Nobel per la Fisica. Il Prof. Faggin ha offerto spunti di riflessione fondamentali sulle sfide e le opportunità che l’Intelligenza Artificiale presenta nella società contemporanea, ponendo particolare enfasi sul suo impatto sul bene comune. La sua vasta esperienza nel campo della tecnologia e della ricerca ha contribuito a rendere il suo intervento estremamente illuminante e informativo.

Tra i presenti, si sono distinti il consigliere del Consiglio di Stato, l‘avv. Francesco Urraro, l’amministratore delegato dell’Interporto Campano CIS, il dott. Claudio Ricci, e il presidente dell’Associazione Amici di Aldo Masullo, il prof. Luigi Pasciari. Anche la presenza del dott. Federico Totaro e della prof.ssa Maria Silvestri ha arricchito ulteriormente il dibattito, offrendo una varietà di prospettive e contributi alla discussione.

Il convegno si è rivelato un’occasione preziosa per esplorare in profondità le implicazioni etiche, sociali e filosofiche dell’Intelligenza Artificiale, nonché per promuovere un dialogo costruttivo tra esperti, professionisti e cittadini interessati alla tematica. L’Interporto Nolano ha fornito il contesto ideale per questo scambio di idee e conoscenze, evidenziando il suo ruolo centrale nel promuovere la cultura e lo sviluppo nella regione.

Concludendo, il convegno ha rappresentato un passo significativo verso una maggiore consapevolezza e comprensione dell’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla nostra società, e ha fornito preziosi spunti di riflessione per affrontare le sfide future in questo campo in continua evoluzione.

In allegato il video integrale del dibattito.