MUGNANO DEL CARDINALE. “Caso del Trasporto scolastico -Scuolabus”. La diffida dei consiglieri di opposizione

(Riceviamo e pubblichiamo) NOI consiglieri di Nuova Alleanza Popolare, abbiamo formalmente diffidato l’Amministrazione Comunale ed il Sindaco, in quanto con determinazione del giorno 7/5/2024 RG 199, i suddetti amministratori hanno provveduto a liquidare per euro 2.227,50 la società “Centro servizi cimiteriali Padre Pio srl”. Fin qui tutto normale, se non fosse però che tale liquidazione non è avvenuta per servizi cimiteriali e annessi, così come impone il codice ATECO, bensì per il “Trasporto Scolastico” degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria dell’ITC “A.Manzoni” di Mugnano del Cardinale per l’anno scolastico 2023/2024, dalla durata di mesi 4 (Febbraio – Maggio) e con un importo complessivo di 8.910,00 euro.

Riteniamo assolutamente impensabile che una società con un solo dipendente (e non solo) possa gestire tutto, ovvero: servizi pulizia, servizi di pulizia cimiteriali esumazione e inumazione salme, servizi gestione lampade votive cimiteriali, lavori edili cimiteriali, servizi cimiteriali di custodia e di sorveglianza, operazione pulizia salme, operazioni di cremazione ed ADDIRITTURA un trasporto scolastico?

Difatti il codice ateco della società affidataria 81.21 risulta non essere compatibile con quanto previsto per l’ affidamento di tale servizio.

A tal proposito abbiamo chiesto di poter visionare tutte le licenze, Autorizzazioni e/o permessi rilasciati alla suddetta società ed ancora che tale società sia in regola con tutto quanto concerne la Normativa di riferimento e successive modifiche e che (l’ autista abbia tutti i requisiti idonei per poter svolgere tale servizio).

Abbiamo invitato l’ Amministrazione in presenza di eventuali irregolarità a sospendere il servizio, finchè non venga rivalutata l’intera pratica di assegnazione, con l’ avvertenza che qualora dovesse capitare un qualsiasi evento negativo riterremo questi ultimi responsabili secondo i dettami di legge.

Abbiamo altresi provveduto a segnalare la questione agli organi preposti.

Ci teniamo inoltre a sottolineare che non abbasseremo mai la guardia, vigileremo costantemente sull’operato dell’Amministrazione specie se si tratta di tutelare l’incolumità dei bambini e dell’ intera comunità.

Che Padre Pio ci guidi sempre.

AL SINDACO DOTT ALESSANDRO NAPOLITANRO

AL SEGRETARIO GENERALE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SIGN. SALVATORE MASUCCI

E.P.C. UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AVELLINO

E.P.C. GUARDIA DI FINANZA – COMANDO BRIGATA BAIANO

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DOTT. LUIGIA CONTE

OGGETTO: DIFFIDA ED INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DI MINORANZA CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA URGENTE IN MERITO A:

Servizio di Trasporto Scolastico per la durata di 4 mesi, dal 01/02/2024 al 31/05/2024 Liquidazione di spesa alla società Centro Servizi Cimiteriali Padre Pio s.r.l. sede legale: via Antonio Ciccone 187 – 80039 – Saviano (Na) – p.iva 06933101211, per la durata di 4 mesi, dal 01/02/2024 al 31/05/2024

I CONSIGLIERI DI MINORANZA COMUNALE MUGNANO DEL CARDINALE” DI NUOVA ALLEANZA POPOLARE,

FILOMENO CARUSO

ANTONIETTA NAPOLITANO

FELICE D’ APOLITO

FEDERICA LITTO

VISTA: la d e t e r m i n a Settore Ambiente e Patrimonio registro generale numero199 R.G data 07/05/2024

VISTA LA RICHIAMATA: determinazione n. 12 del 29/01/2024 avente ad oggetto l’approvazione della documentazione di gara per l’erogazione del servizio del trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” del Comune di Mugnano del Cardinale per l’anno scolastico 2023/2024; – la propria determinazione n. 14 del 31/01/2024, con cui si è provveduto ad affidare, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, il servizio di trasporto scolastico in oggetto alla società Centro Servizi Cimiteriali Padre Pio s.r.l. – sede legale: via Antonio Ciccone 187 – 80039 – Saviano (Na) – p.iva: 06933101211, per la durata di 4 mesi, dal 01/02/2024 al 31/05/2024, per l’importo complessivo di Euro 8.910,00, iva compresa al 10%, e impegnare il relativo importo.

CONSIDERATA: – la fattura elettronica n.1/10 del 30/04/2024 agli atti in pari data prot. 3231, relativa al servizio mese di aprile; – Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità nell’assolvimento degli obblighi contributivi per l’operatore suddetto; – Acquisizione del Codice identificativo Gara (CIG) tramite accesso ai sistemi informativi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) CIG: B025F9AA42.

VISTA: la liquidazione la somma di complessivi Euro 2.227,50 in favore della società Centro Servizi Cimiteriali Padre Pio s.r.l., a discarico della fattura elettronica n. 1/10 del 30/04/2024;

CONSIDERATO CHE: La società affidataria del servizio come attività prevalente ha rubricato come

codice ATECO l’ 81.21

codice NACE l’ 81.21

difatti tale società svolge come attività prevalente quella di :

servizi pulizia servizi di pulizia cimiteriali esumazione e inumazione salme servizi gestione lampade votive cimiteriali lavori edili cimiteriali servizi cimiteriali di custodia e di sorveglianza operazione pulizia salme operazioni di cremazione

TENUTO PRESENTE CHE: e’ nostro compito legale e morale vigilare sull’ operato dell’ Amministrazione.

CONSIDERATO : che è opportuno non abbassare mai la guardia sulla sicurezza stradale specialmente se riguarda l’ incolumità dei nostri piccoli.

CONSIDERATA: la stringente normativa a riguardo.

I suindicati Consiglieri chiedono

Di poter visionare tutte le licenze, Autorizzazioni e/o permessi rilasciati alla società Centro Servizi Cimiteriali Padre Pio s.r.l. – sede legale: via Antonio Ciccone 187 – 80039 – Saviano (Na) – p.iva: 06933101211.

Ed ancora che tale società sia in regola con tutto quanto concerne la Normativa di riferimento e successive modifiche.

D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992

Legge n. 142 del 08/06/1990

D.M. n. 448 del 20/12/1991

Legge n. 21 del 15/01/1992

D.M. del 31/01/1997

D. Lgs. n. 395 del 22/12/2000

Delibera G.R.Campania n. 841 del 23.02.01

Ed ancora, qualora si ravvisino palesi irregolarità invitiamo l’ Amministrazione a sospendere il servizio, sino a quando non sia valutato quanto espresso in narrativa, con l’ avvertenza che qualora dovesse capitare un qualsiasi evento negativo riterremo responsabili gli stessi secondo i dettami di legge.

La presente vale come formale diffida.

Si allega:

determina n.199 del 07/05/2024 visura camerale società Centro Servizi Cimiteriali Padre Pio s.r.l.

Tanto era dovuto;

Mugnano Del Cardinale 07.05.2024

I CONSIGLIERI