Mugnano del Cardinale. De Dura Skating Team: Un nuovo cuore pulsante per il pattinaggio artistico

Il Centro Sportivo Don Giuseppe Diana (ex Poliambulatorio) si trasforma in un punto di riferimento per lo sport e la cultura del territorio, grazie all’arrivo della scuola di Pattinaggio Artistico De Dura Skating Team. Questo progetto rappresenta una nuova e stimolante avventura per gli appassionati di pattinaggio e per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa disciplina affascinante.

La società De Dura Skating Team nasce dalla passione e dall’amore per il pattinaggio artistico della sua fondatrice, Alessia De Dura, campionessa mondiale nel 2008. La sua esperienza e dedizione hanno dato vita a una realtà sportiva che punta all’eccellenza, offrendo ai giovani atleti un ambiente sano e stimolante per crescere e migliorarsi.

Grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Mugnano del Cardinale, il De Dura Skating Team ha trovato una casa stabile presso il Centro Sportivo Don Giuseppe Diana. Questo passo rappresenta un’opportunità straordinaria per la promozione del pattinaggio artistico e per lo sviluppo di uno spazio inclusivo dedicato allo sport e ai giovani del territorio.

Sotto la guida del presidente Luigi Capasso, il centro sportivo si apre a tutta la popolazione, diventando un luogo di incontro, scoperta e crescita. Qui, bambini, ragazzi e adulti possono avvicinarsi al pattinaggio artistico, scoprire la bellezza di questo sport e sostenere i giovani talenti locali.

Il De Dura Skating Team vi aspetta per condividere emozioni uniche e tanta passione per lo sport. Non perdete l’occasione di far parte di questa straordinaria avventura!

Inoltre, il centro sportivo offre anche un corso di pilates ogni martedì e giovedì dalle 11:00 a mezzogiorno. Per chi fosse interessato, è prevista una prova gratuita il 25 febbraio alle ore 11:00. Un’occasione imperdibile per prendersi cura del proprio corpo e benessere in un ambiente accogliente e professionale.

(Andrea Salvatore Guerriero)