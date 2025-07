Mugnano del Cardinale – Blackout elettrici in Via Lumeno Masucci: Enel interviene dopo la denuncia del Comune

Mugnano del Cardinale, 5 luglio 2025 – Dopo mesi di disagi continui e blackout ripetuti in Via Lumeno Masucci, finalmente arrivano i primi segnali concreti di risposta. A seguito del comunicato ufficiale diffuso dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale, pubblicato anche su Binews, si è immediatamente attivato il dott. Antonio Pecchia, Responsabile degli Affari Istituzionali di Enel per la Campania, che letta la lamentela ha immediatamente preso contatto con il primo cittadino.

Nel giro di poche ore, una squadra di tecnici specializzati è stata inviata sul posto per monitorare la situazione e offrire una soluzione provvisoria in attesa del completo ripristino della rete elettrica.

L’intervento urgente ha portato all’installazione di un generatore temporaneo, che ha permesso di ripristinare parzialmente l’energia elettrica per le abitazioni della zona, fortemente provate da giorni di interruzioni ripetute.

Un gesto immediato e concreto che ha ridato respiro a famiglie, attività commerciali e persone fragili, già duramente colpite dalla calura estiva e dalla mancanza di servizi fondamentali.

Il Sindaco: “Grazie al dott. Pecchia per la tempestività”

«Ringrazio vivamente il dott. Antonio Pecchia per la prontezza dell’intervento» – ha dichiarato il Sindaco Alessandro Napolitano – «In un momento così delicato, la disponibilità, la competenza e la rapidità dimostrate rappresentano un segnale importante di attenzione verso il nostro territorio».

Il primo cittadino ha ribadito che il Comune resta vigile e continuerà a seguire da vicino gli sviluppi, affinché i lavori di ripristino della rete vengano completati nel più breve tempo possibile, garantendo stabilità e sicurezza per tutti i residenti.

La questione era diventata ormai intollerabile: interruzioni quotidiane, spesso multiple nello stesso giorno, avevano trasformato un problema tecnico in una minaccia alla salute pubblica, specie con le temperature elevate di questi giorni.

Il Comune, che aveva già più volte sollecitato ufficialmente l’intervento degli enti competenti, si era detto pronto ad agire anche per vie legali. La pressione pubblica e la visibilità mediatica hanno dunque portato i primi risultati.