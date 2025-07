Torna la Corrida Anastasiana: il 6 luglio a Sant’Anastasia una serata di talenti, risate e sorprese

SANT’ANASTASIA – Conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi dell’estate anastasiana: domenica 6 luglio 2025, a partire dalle ore 20:30, in Piazza Madonna dell’Arco, va in scena la terza edizione della Corrida Anastasiana, lo show dedicato ai talenti del territorio, all’insegna del divertimento e della partecipazione popolare.

Organizzata dall’Associazione Culturale Musicale “Marchesiello”, con il patrocinio del Comune di Sant’Anastasia, la Corrida si conferma un appuntamento imperdibile per adulti e bambini, capace di unire spettacolo e comicità nel solco della celebre tradizione televisiva.

A guidare la serata saranno le conduttrici Magda Mancuso e Lorenza Licenziati, mentre la direzione artistica è affidata a Concetta Gargiulo, già anima e coordinatrice delle precedenti edizioni. A documentare l’evento ci saranno anche le telecamere di “In Città”, in onda su Telecapri, per portare nelle case lo spirito vivace di una comunità che ama mettersi in gioco.

Non solo esibizioni e risate: la serata sarà arricchita dalla presenza di ospiti speciali, premi a sorpresa per il pubblico e momenti di puro intrattenimento. L’evento è sostenuto dallo sponsor ufficiale Emporio Ferramenta, punto di riferimento per edilizia e design a Sant’Anastasia.

L’ingresso è gratuito, con posti a sedere disponibili per tutti: un’occasione per trascorrere qualche ora in compagnia, tra talento, ironia e calore umano.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a sostenere i protagonisti della serata con applausi (e magari anche qualche fischio, come da tradizione).