MUGNANO DEL CARDINALE (AV): I Carabinieri denunciano una persona per furto di legna in area a rischio frane

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, un 55 enne del posto, per furto di legna in area vincolata.

Nello specifico, l’attività capillare del controllo del territorio, permetteva ai militari, di rintracciare un uomo che caricava a bordo del suo autoveicolo, circa 20 quintali di legna di specie quercina, appena tagliata nel bosco circostante. L’area oggetto del taglio abusivo, rientrava nel perimetro dei Monti del Partenio, dichiarata ad alto rischio frana (R3-R4).

Alla luce dei fatti accertati, i Carabinieri deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, l’uomo, per taglio abusivo e furtivo di piante in area vincolata paesaggisticamente e ad elevato rischio frana. Inoltre, procedevano a porre sotto sequestro la legna tagliata, la motosega e l’autovettura utilizzata per il furto.

Le attività di controllo nelle aree rurali, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della collettività.