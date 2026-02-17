Open Day all’Accademia Concorsi Militari di Avellino, sabato 21 febbraio 2026

L’Accademia Concorsi Militari di Avellino – NewForm vi aspetta sabato 21 febbraio 2026 nella sede in via Michele Capozzi, 28 (Parcheggio ASL).

Open Day, starter 10,30, per conoscere le opportunità delle carriere militari e le modalità di accesso alle Forze dell’Ordine, grazie a un team di esperti che illustreranno agli intervenuti gli step formativi, le prospettive e le opzioni di accesso al mondo delle divise.

L’Open Day si svolgerà dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 ed è rivolto ai ragazzi che frequentano il quinto anno delle superiori, interessati a entrare nelle forze armate o di polizia, ma anche i più giovani che vogliano intraprendere carriere militari in scuole come la Nunziatella.

Progettare il proprio futuro e puntare alla realizzazione personale saranno il focus dell’Open Day e, per questo, esperti nelle diverse discipline illustreranno, oltre alle diverse scelte a disposizione, i requisiti richiesti agli aspiranti e i tipi di percorsi formativi da seguire, offrendo simulazioni di colloqui e consigli nutrizionali, per la preparazione atletica e per migliorare il proprio outfit e presentarsi al meglio alle impegnative selezioni da sostenere.

È il titolare dell’Accademia Davide Totaro a presentare questa giornata: «Saremo in sede per dare ai giovani indicazioni, offrire un orientamento e, perché no, anche un’idea su ciò che si troveranno ad affrontare e su come lavorare sulle singole fasi dei vari concorsi».

La direttrice Filomena De Santis si rivolge ai giovani: «È necessario che chi voglia incamminarsi in un percorso formativo per entrare a far parte delle forze armate o di polizia sia consapevole già in partenza delle difficoltà che dovrà affrontare, ma anche delle opportunità che queste professioni offrono, tenendo presente che ogni particolare della preparazione e anche dell’aspetto dei candidati dovrà essere curato nei dettagli. E, per esperienza, sappiamo che, per farlo, è necessario affidarsi ad esperti. Siamo orgogliosi di aver condotto tanti aspiranti agenti, marescialli, ispettori a raggiungere il sogno che avevano quando hanno varcato questa soglia e altrettanto per la quantità e la qualità della componente femminile che è vanto della nostra scuola. Veniteci a trovare.»

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione, tel.352.0212166