MUGNANO DEL CARDINALE (AV). Ennesimo Incidente sulla Nazionale di Mugnano del Cardinale: Serve Più Sicurezza!

Ancora un incidente sulla SS7bis, la Nazionale che attraversa Mugnano del Cardinale. Per fortuna, questa volta nessuno è rimasto gravemente ferito, ma l’episodio evidenzia ancora una volta la pericolosità di questa strada, che negli ultimi tempi è teatro di frequenti scontri.

La Nazionale si è trasformata in un vero e proprio autodromo, dove automobilisti e motociclisti sfrecciano a velocità folli, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Nonostante le promesse, il Comune di Mugnano del Cardinale non ha ancora preso alcun provvedimento concreto per migliorare la sicurezza sulla strada.

L’installazione di un autovelox, promessa e poi disattesa, sarebbe un primo passo fondamentale per dissuadere le condotte di guida pericolose. Semafori senza senso con uno sperpero di soldi pubblici. Ma servono anche controlli più frequenti da parte delle forze dell’ordine e una maggiore sensibilizzazione dei cittadini sui rischi derivanti dall’eccesso di velocità. Non possiamo più aspettare che accada un’altra tragedia per intervenire. La tutela della sicurezza dei cittadini deve essere la priorità assoluta! Basta con le parole, servono azioni concrete! Proponiamo:

-Maggiore presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore notturne, per vigilare sulla sicurezza stradale.

-Creazione di un corpo di ausiliari del traffico, che possano coadiuvare la Polizia Locale nei controlli e nella gestione del flusso veicolare.

-Più segnaletica sulla Nazionale, per una migliore visibilità e una maggiore attenzione da parte degli automobilisti.

Il gruppo di minoranza di Mugnano del Cardinale