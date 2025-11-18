Mugnano del Cardinale, auto si ribalta in via Campo: donna trasportata al Moscati per accertamenti

Mugnano del Cardinale – Attimi di apprensione oggi intorno alle 14 in via Campo, nei pressi dell’area mercato, dove un’auto si è ribaltata dopo un violento impatto. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe urtato il marciapiede e colpito un lampione con la ruota destra, perdendo il controllo e capovolgendosi sulla carreggiata.

Alla guida c’era una donna, rimasta cosciente dopo l’incidente. Non ha riportato gravi ferite, ma accusava un forte giramento di testa. Per precauzione è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino per gli accertamenti necessari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Baiano e gli agenti del comando dei vigili di Mugnano del Cardinale, che hanno effettuato i rilievi e messo in sicurezza l’area interessata.

Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.