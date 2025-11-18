Pompei: tenta di fuggire al controllo. Arrestato un 41enne dalla Polizia di Stato.

Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne di Pompei per lesioni e resistenza e Pubblico Ufficiale.
Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Unità d’Italia, hanno notato il 41enne a bordo di un’autovettura ferma in un’area di divieto di sosta; gli agenti, avvicinatisi per procedere al controllo del veicolo, hanno chiesto al conducente di fornire i documenti ma lo stesso è ripartito a  tutta velocità nel tentativo di eludere il controllo.
Ne è nato un inseguimento, durante il quale il predetto ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale finché non è stato raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato dagli operatori in via Lepanto.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.