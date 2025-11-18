Ad Avella confronto pubblico con il candidato regionale Maurizio Petracca: la consigliera Tonia Caruso espone le criticità del territorio

Si è tenuto ad Avella un partecipato incontro con Maurizio Petracca, candidato alle elezioni regionali per il Partito Democratico. L’iniziativa ha visto la presenza di amministratori locali, cittadini e rappresentanti del mondo politico. A introdurre il dibattito è stata la consigliera comunale di Avella, la dott.ssa Tonia Caruso, che nell’audio diffuso ha illustrato con chiarezza le principali problematiche che investono la Regione Campania e, in particolare, l’Irpinia.

Sanità, pronto soccorso e rete idrica: le criticità illustrate da Caruso

Nel suo intervento, la consigliera Caruso ha evidenziato il grave stato della sanità pubblica, soffocata dal sovraffollamento dei pronto soccorso e dalla carenza di personale. Ha inoltre richiamato l’attenzione sull’urgenza di intervenire sulla rete idrica, ormai obsoleta e inefficiente, e sulla necessità di politiche concrete per il lavoro, soprattutto per contrastare la fuga dei giovani dal territorio.

Gli interventi istituzionali

Dopo l’intervento della consigliera è intervenuto Michele Sarapete, che ha letto un messaggio di stima nei confronti di Petracca, sottolineandone l’impegno politico e amministrativo.

A seguire hanno preso la parola:

•Antonio Mercogliano, sindaco di Pago del Vallo di Lauro,

•Marco Santo Alaia, ex sindaco di Sperone

che hanno portato il loro contributo e ulteriori riflessioni sulle esigenze dei comuni irpini.

Petracca: “Nuove assunzioni e rafforzamento della sanità territoriale”

Nella sua conclusione, Maurizio Petracca ha risposto alle questioni sollevate, partendo dal nodo della sanità. Ha ricordato che, a causa del piano di rientro regionale, finora è stato impossibile procedere con nuove assunzioni, fattore che ha aggravato la situazione dei pronto soccorso. Ha però evidenziato che nei prossimi mesi la condizione dovrebbe migliorare, aprendo la strada a un potenziamento del personale e a incentivi specifici per i medici che operano nelle aree più critiche.

Petracca ha annunciato inoltre l’impegno per:

•il rafforzamento della sanità territoriale,

•il miglioramento dei pronto soccorso,

•il rinnovamento della rete idrica, attraverso programmi dedicati e investimenti mirati.

Agricoltura, turismo e imprese: le risorse su cui puntare

Ampio spazio è stato dedicato alle potenzialità dell’Irpinia. Petracca ha ricordato l’importanza dell’agricoltura e della viticoltura come leve per il turismo e lo sviluppo locale, insieme al sostegno alle piccole e medie imprese, fondamentali per garantire opportunità ai giovani.

“Il territorio è di tutti gli irpini”