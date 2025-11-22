Mugnano del Cardinale, albero di Natale installato sullo stallo per disabili: polemiche

Ha suscitato immediate reazioni la collocazione della struttura dell’albero di Natale su uno stallo riservato ai disabili in piazza a Mugnano del Cardinale nei pressi del Santuario di Santa Filomena. La fotografia, mostra chiaramente l’installazione dell’albero natalizio posizionato al centro del parcheggio contrassegnato dall’apposita segnaletica orizzontale.

Sebbene l’allestimento possa essere momentaneo, la scelta non è passata inosservata e alcuni cittadini hanno segnalato la situazione come inopportuna, sottolineando che gli spazi destinati alle persone con disabilità devono restare sempre liberi e pienamente accessibili, anche durante i lavori di montaggio delle luminarie o degli addobbi natalizi.

In attesa di chiarimenti da parte del Comune o degli operatori incaricati, resta l’invito a prestare sempre la massima attenzione quando si interviene in aree pubbliche, soprattutto in punti sensibili come gli stalli destinati alle persone con disabilità.