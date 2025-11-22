Atripalda, 51enne schiacciato dal carico del camion: aperta un’inchiesta sulla tragedia

ATRIPALDA – Sarà la Procura di Santa Maria Capua Vetere a ricostruire con precisione la dinamica del drammatico incidente costato la vita a Marian Marin Broasca, 51 anni, autista di origine rumena ma da anni residente ad Atripalda con la moglie e i due figli.

L’uomo è morto lungo la Sp 335 a Marcianise, schiacciato dal pesante carico che stava trasportando: blocchi di cemento che, per cause ancora da accertare, avrebbero sfondato il vano di contenimento finendo direttamente nella cabina del mezzo.

La salma è stata trasferita in ospedale, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa che venga disposto l’esame autoptico. Contestualmente, i magistrati valuteranno un accertamento tecnico sul camion per verificare condizioni del mezzo, sistemi di sicurezza e modalità di fissaggio del carico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Marcianise, che hanno sequestrato il veicolo e effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire il tragitto del carico e gli ultimi istanti prima dell’incidente.

Una comunità, quella di Atripalda, scossa dalla perdita di un uomo conosciuto e stimato, ora in attesa di risposte su una tragedia avvenuta mentre Marian era al lavoro.