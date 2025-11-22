Aiello del Sabato (AV): I Carabinieri alla festa Nazionale dell’Albero 2025.

In occasione della Festa Nazionale dell’Albero 2025, i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Forestale di Forino, hanno partecipato alla manifestazione organizzata presso il Plesso della Scuola dell’Infanzia “Giselda Caro” dell’Istituto Comprensivo di Aiello del Sabato.

All’evento erano presenti circa 100 partecipanti tra bambini, docenti e membri della comunità locale nonché autorità politiche e civili.

Nel corso della mattinata, i Carabinieri hanno dedicato un momento educativo al rispetto dell’ambiente e alla tutela del territorio. A seguire, nel giardino della scuola, sono state messe a dimora tre piantine appartenenti a specie autoctone e ornamentali: rosmarino, palla di neve e corbezzolo. Un gesto simbolico volto a sensibilizzare i più piccoli e la popolazione sul valore dei beni naturali e sull’importanza di preservare il patrimonio verde per le future generazioni.

La manifestazione si è svolta in un clima di partecipazione, entusiasmo e collaborazione tra istituzioni, scuola e cittadinanza, confermando l’impegno congiunto nel promuovere la cultura della legalità e del rispetto dell’ambiente.

I Carabinieri rimangono costantemente impegnati nel sostegno alle iniziative educative e nella diffusione di buone pratiche orientate alla tutela del territorio.