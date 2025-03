“Mostra dell’Acqua”. Sant’Anastasia celebra l’acqua: due giorni di eventi per riflettere e agire

Sant’Anastasia (NA), 13 marzo 2025 – Celebrare l’acqua, il più nobile dei quattro elementi, mettendo in luce le sue virtù e la sua importanza. È questo l’obiettivo della “Mostra dell’Acqua”, evento organizzato dal Comune di Sant’Anastasia e finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli.

Rientrante nel progetto “ViviAmo Sant’Anastasia”, inserita nel Cartellone degli eventi metropolitani 2024-2025, la manifestazione si terrà il 21 e 22 marzo presso la Cittadella Mariana di Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia.

Attraverso opere d’arte, progetti, laboratori didattico-interattivi per studenti e altri eventi celebrativi, l’iniziativa intende coinvolgere un vasto pubblico, promuovendo una maggiore consapevolezza e apprezzamento per questo elemento fondamentale con un ricco programma di iniziative culturali, artistiche e informative, per sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela delle risorse idriche.

Organizzata in collaborazione con l’associazione Terre di Campania, i Padri Domenicani del Santuario di Madonna dell’Arco, la Mostra coinvolge numerose scuole campane e associazioni, ed è realizzata in continuità con le attività promosse dal Museo Multimediale delle Acque Campane (MUMAC).

“Siamo orgogliosi di ospitare la Giornata Mondiale dell’Acqua 2025 a Madonna dell’Arco, un evento che non solo celebra una risorsa vitale per la nostra comunità, ma che ci invita a riflettere sull’importanza di proteggere le nostre risorse idriche” – dice il sindaco Carmine Esposito.

“La cultura è un potente strumento di sensibilizzazione e cambiamento – dice l’assessore alla Cultura, Veria Giordano – e in quest’occasione, abbiamo la possibilità di unire l’arte all’educazione per promuovere la consapevolezza sull’importanza dell’acqua. Invito tutti a partecipare a quest’evento, dove l’arte diventa voce e strumento di azione per un futuro sostenibile. Insieme possiamo dare vita a un messaggio forte e chiaro: la salvaguardia dell’acqua è responsabilità di tutti”.

Programma delle iniziative:

21 marzo – Giornata di sensibilizzazione e premi – La Sala Polifunzionale del Santuario di Madonna dell’Arco ospiterà, a partire dalle ore 9:00, l’esposizione dell’installazione artistica collettiva “Le figlie dell’Acqua 2025”, realizzata dagli studenti dei Licei Artistici della Campania. L’esposizione sarà visitabile fino al 23 marzo e rappresenta una metafora visibile di come ciascuno possa fare la propria parte per la protezione dell’acqua.

Nel corso della mattinata si terrà la premiazione dei vincitori del concorso “Le figlie dell’acqua 2025 – Acqua | Arte | Creatività”. Inoltre, gli Active Points, allestiti all’interno della Sala, offriranno workshop e laboratori interattivi per coinvolgere il pubblico, studenti e adulti, in attività didattiche sui temi della gestione delle risorse idriche.

Interverranno durante l’evento:

Il Sindaco di Sant’Anastasia Carmine Esposito, l’Assessora alla Cultura Veria Giordano, Maddalena Venuso, Presidente di Terre di Campania APS, Padre Gianpaolo Pagano O.P., Priore del Santuario, e numerose altre personalità istituzionali, tra cui il giornalista Vincenzo Sbrizzi e il capitano della squadra olimpionica di pallanuoto paralimpica Luigi Paola.

22 marzo – La Canzone dell’acqua

Alle ore 18:00, nella Sala Conferenze del Santuario della Madonna dell’Arco, si terrà il recital performativo “La Canzone dell’acqua”, con un viaggio attraverso la musica, la poesia e le curiosità sull’acqua. L’evento vedrà la partecipazione dell’attore e drammaturgo Cristian Izzo, della cantante Anna Spagnuolo (Paese Mio Bello e N.C.C.P.), del chitarrista Michele Bonè e del giornalista Carlo Avvisati.

L’ingresso agli eventi è gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per contribuire a una causa così fondamentale per il futuro del nostro pianeta: la salvaguardia dell’acqua.