Moschiano si prepara a rivivere la Passio Christi: una tradizione che unisce fede, comunità e memoria.

Moschiano rinnova uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati della propria identità culturale e spirituale: la rappresentazione della Passio Christi. Un evento che, anno dopo anno, si conferma non solo come momento di intensa devozione, ma anche come straordinaria espressione di partecipazione collettiva. L’edizione di quest’anno si preannuncia particolarmente ricca e suggestiva, grazie al coinvolgimento di numerosi attori che con passione e impegno daranno vita alle ultime ore della vita di Cristo. Le strade e i rioni del paese si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, capace di accompagnare il pubblico in un percorso emozionante e profondamente coinvolgente. La rappresentazione, curata nei dettagli scenografici e interpretativi, offrirà uno spaccato intenso e realistico della Via Dolorosa, restituendo al pubblico non solo la dimensione religiosa dell’evento, ma anche il valore umano del sacrificio, della sofferenza e della speranza. Fondamentale è il lavoro corale che sta dietro a questa iniziativa: in primis Don Vito, biancovestiti, lettori, volontari e partecipanti che contribuiscono, ciascuno con il proprio ruolo, alla riuscita di un evento che appartiene all’intera comunità. Un impegno condiviso che rafforza il senso di appartenenza e valorizza le tradizioni locali. La Passio Christi di Moschiano rappresenta dal 2011, dunque, molto più di una semplice rievocazione: è un momento di riflessione, di unione e di riscoperta della fede e della tradizione del Venerdì Santo, capace di coinvolgere tutte le generazioni. L’invito è rivolto a cittadini e visitatori a partecipare numerosi, per vivere insieme un’esperienza intensa, che ogni anno riesce a rinnovare emozioni autentiche e profonde. Moschiano vi aspetta, nel segno della tradizione e della fede.