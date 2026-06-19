Morto Igor Protti, il commovente saluto alla famiglia e ai tifosi

Con un messaggio carico di emozione, la famiglia di Igor Protti ha annunciato la scomparsa dell’ex attaccante nella notte tra il 18 e il 19 giugno 2026. La notizia è stata accompagnata da un ultimo saluto lasciato dallo stesso Protti, rivolto ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno sostenuto nel corso della sua vita e della sua carriera.

«Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale», si legge nel messaggio condiviso dalla famiglia. Parole che raccontano con semplicità e profondità il commiato di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio e nel cuore dei tifosi.

Nel suo saluto, Protti ha voluto ringraziare la sua famiglia, definita «grande e meravigliosa», e tutte le persone che gli sono state vicine. Un pensiero speciale è stato rivolto anche ai tifosi delle squadre in cui ha militato, per l’affetto ricevuto e sempre ricambiato.

«Sperando che sia un arrivederci e non un addio», conclude il messaggio, destinato a commuovere migliaia di appassionati.

Per chi desidera rendergli omaggio, la famiglia ha comunicato che dalle ore 15 di oggi sarà possibile portare un ultimo saluto presso la stanza del commiato Frongillo, al cimitero di Cecina, in via della Rimembranza.

La scomparsa di Igor Protti lascia un grande vuoto nel calcio italiano, ma il ricordo del suo talento, della sua umanità e del legame speciale costruito con i tifosi continuerà a vivere nel tempo.