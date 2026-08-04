Baiano, lavori sulla rete elettrica: domani sospensione dell’energia in diverse strade. Il Comune assicura la continuità del servizio idrico

BAIANO (AV) – L’Amministrazione comunale di Baiano, con in primis il sindaco Enrico Montanaro, informa la cittadinanza che nella giornata di domani, mercoledì 5 agosto 2026, E-Distribuzione effettuerà un’interruzione programmata dell’energia elettrica per consentire l’esecuzione di lavori ritenuti necessari e urgenti sulla rete.

La sospensione della fornitura elettrica interesserà numerose strade del territorio comunale dalle ore 8.30 alle ore 16.00, secondo l’elenco riportato negli avvisi affissi da E-Distribuzione. In particolare, saranno interessate via Gesù e Maria, corso Garibaldi, piazza Napolitano, via Gramsci, via Candela e via Michelangelo, limitatamente ai numeri civici indicati nell’avviso ufficiale diffuso dall’azienda elettrica.

Nel corso dell’interlocuzione avuta con i responsabili dell’azienda elettrica, l’Amministrazione comunale ha evidenziato una criticità importante: tra le aree interessate dal blackout figura infatti via Gramsci, dove è installato il contatore che alimenta il pozzo comunale.

Per evitare disagi alla popolazione, E-Distribuzione ha accolto la richiesta del Comune, mettendo eccezionalmente a disposizione un gruppo elettrogeno che consentirà di mantenere in funzione l’impianto e di garantire la regolare erogazione dell’acqua in tutto il paese anche durante l’interruzione dell’energia elettrica.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prendere visione delle vie interessate dall’intervento e a programmare eventuali attività che richiedano l’utilizzo dell’energia elettrica, ricordando che il disagio è temporaneo e finalizzato al miglioramento dell’efficienza della rete.

Il Comune ringrazia E-Distribuzione per la collaborazione dimostrata nel venire incontro alle esigenze della comunità, consentendo di scongiurare possibili disservizi nell’approvvigionamento idrico.