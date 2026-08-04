Palio dell’Anguria e Centro Estivo, il Comune di Altavilla Irpina approva due impegni di spesa

di Francesco Piccolo

ALTAVILLA IRPINA – Due distinti provvedimenti amministrativi sono stati adottati dal Comune di Altavilla Irpina per sostenere iniziative dedicate alla promozione del territorio e ai servizi rivolti alle famiglie.

Con la determinazione n. 30 del 31 luglio 2026, il Settore Amministrativo ha assunto un impegno di spesa di 15.000 euro in favore dell’Associazione Identità e Territorio per l’organizzazione del Palio dell’Anguria 2026, manifestazione tra le più rappresentative dell’estate altavillese.

Il contributo, come riportato nell’atto amministrativo, sarà liquidato secondo quanto previsto dal regolamento comunale e solo a seguito della presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute, oltre alla verifica delle attività realizzate e dell’impatto dell’evento sul territorio.

Con una seconda determina, la n. 31 del 3 agosto 2026, l’Amministrazione comunale ha inoltre disposto l’accreditamento della stessa associazione quale soggetto gestore del Centro Estivo 2026, impegnando 4.700,52 euro provenienti dai fondi destinati alle politiche per la famiglia.

Il progetto prevede lo svolgimento delle attività dal 10 al 18 agosto 2026, con almeno quattro ore giornaliere dedicate ai bambini, con l’obiettivo di valorizzare la storia del Palio dell’Anguria, le tradizioni locali e il patrimonio storico e culturale di Altavilla Irpina.

Si tratta di due interventi distinti, finanziati attraverso capitoli di bilancio differenti e destinati a finalità diverse: da una parte il sostegno alla storica manifestazione cittadina, dall’altra un servizio educativo e ricreativo rivolto ai più piccoli durante il periodo estivo.

Le risorse e le modalità di erogazione sono riportate nelle determinazioni n. 30 e n. 31 del 2026, pubblicate dal Comune di Altavilla Irpina nell’Albo Pretorio online.