BiNews.it racconta il territorio anche in musica: oggi nasce “La Voce della Pietra”, il primo brano dedicato ad Avella e alla sua storia

AVELLA (AV) – Da oltre tredici anni BiNews.it racconta ogni giorno il territorio attraverso la cronaca, la politica, gli eventi, la cultura, lo sport e le tradizioni. Ma oggi la nostra missione si arricchisce di un nuovo linguaggio: la musica.

Prende ufficialmente il via un progetto editoriale innovativo, nato con l’obiettivo di promuovere i comuni dell’Irpinia e del Mandamento Baianese attraverso canzoni originali che ne raccontino la storia, le tradizioni, la fede, i monumenti e l’identità.

Perché la promozione di un territorio non passa soltanto attraverso le notizie. Passa anche dalle emozioni che una melodia può trasmettere, dalla capacità di una canzone di far conoscere un paese, di risvegliarne l’orgoglio e di avvicinare soprattutto i più giovani alle proprie radici.

La redazione di BiNews.it ha così deciso di affiancare all’informazione quotidiana un progetto musicale che accompagnerà i lettori nelle prossime settimane. Ogni comune avrà il suo brano, scritto dopo un’attenta ricerca storica e culturale.

I testi sono stati realizzati dalla redazione e successivamente interpretati grazie alle moderne tecnologie di Intelligenza Artificiale, trasformando la storia locale in musica e dando vita a un modo nuovo di raccontare l’Irpinia.

Si parte da Avella

Ad inaugurare questa iniziativa è “La Voce della Pietra”, il primo brano della collana musicale di BiNews.it, dedicato ad Avella, una delle città più antiche della Campania.

La canzone racconta il fascino dell’antica Abella, la città degli Oschi, il celebre Cippo Abellano, testimonianza unica della lingua osca, l’Anfiteatro romano, il Castello Longobardo, le nocciole, le tradizioni e la straordinaria identità storica che da oltre duemila anni rende Avella uno dei luoghi simbolo dell’Irpinia.

Il titolo, “La Voce della Pietra”, richiama proprio il Cippo Abellano, la “pietra” che ancora oggi racconta il patto tra le antiche città di Abella e Nola e che continua a parlare alle nuove generazioni attraverso la storia.

Un viaggio in musica tra i comuni dell’Irpinia

Quello dedicato ad Avella è soltanto il primo capitolo di un progetto più ampio.

Nelle prossime settimane seguiranno altri brani dedicati ai comuni del Mandamento Baianese e dell’intera Irpinia: ogni canzone racconterà le peculiarità di un paese, i suoi personaggi, le sue tradizioni, le feste patronali, i prodotti tipici e i luoghi che ne rappresentano l’anima.

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: trasformare la storia dei nostri paesi in una colonna sonora capace di emozionare, valorizzare il territorio e promuoverlo anche attraverso la musica.

Perché raccontare l’Irpinia significa custodirne la memoria, ma anche trovare nuovi modi per farla conoscere.

E da oggi, grazie a BiNews.it, la storia della nostra terra inizia anche a cantare.





