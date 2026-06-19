Lauro, torna “Piccoli Talenti”: due serate tra spettacolo, musica e sapori della tradizione

L’associazione culturale e ricreativa “Valori e Tradizione”, con il patrocinio del Comune di Lauro, organizza la 3ª edizione di “Piccoli Talenti”, l’evento dedicato ai giovani artisti che si svolgerà nelle serate del 20 e 21 giugno, a partire dalle ore 20.00.

La manifestazione rappresenta un’occasione speciale per valorizzare le capacità artistiche dei più piccoli, offrendo loro un palcoscenico sul quale esprimere talento, passione ed emozioni davanti al pubblico. Musica, spettacolo e divertimento saranno gli ingredienti principali di due serate pensate per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati.

Ad accompagnare l’evento ci sarà anche la tradizionale Sagra della Polpetta, con un ricco menù che prevede polpette al sugo, polpette fritte, panini, porzioni di patatine e crêpes, per soddisfare tutti i gusti.

Ospite speciale della serata conclusiva del 21 giugno sarà il noto comico Fofo’, pronto a regalare momenti di allegria e intrattenimento al pubblico presente.

L’iniziativa punta a coniugare cultura, tradizione e convivialità, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lauretana. Gli organizzatori invitano cittadini e visitatori a partecipare numerosi per sostenere i giovani protagonisti e trascorrere due serate all’insegna della comunità e del divertimento.