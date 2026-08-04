Avella in festa: Aniello Serino e Santa Acierno celebrano 25 anni di matrimonio

AVELLA (AV) – Una giornata speciale all’insegna dell’amore, della famiglia e della gratitudine. Oggi Aniello Serino e Santa Acierno festeggiano il prestigioso traguardo delle Nozze d’Argento, celebrando 25 anni di matrimonio, un percorso vissuto insieme tra gioie, sacrifici e tanto amore.

Un anniversario che rappresenta il valore di un’unione solida, costruita giorno dopo giorno con rispetto, complicità e la forza di affrontare insieme ogni sfida della vita.

In questa occasione così significativa, giungono gli affettuosi auguri dei familiari e degli amici:

«Che il vostro amore possa crescere sempre di più, superando insieme tutte le difficoltà della vita. Vi auguriamo di continuare a camminare mano nella mano, con la stessa serenità, l’affetto e la complicità che vi hanno accompagnato in questi primi venticinque anni di matrimonio.»

Gli auguri sono rivolti con tanto affetto da Rosa e Fioravante Acierno, dalla mamma Raffaellina, dai figli Pasquale, Raffaele, Mirko e Sonia, dai cari amici Mena e Gerardo con i loro figli e da tutti gli amici che oggi si uniscono alla festa per condividere questo importante momento.

Anche la redazione di BiNews si associa con piacere agli auguri, congratulandosi con Aniello e Santa per questo splendido traguardo e augurando loro ancora tanti anni di felicità, salute e amore.

Auguri di cuore per le vostre Nozze d’Argento! Che il vostro amore continui a essere il dono più bello, oggi e per sempre.