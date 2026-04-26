Morra De Sanctis (AV), convegno sull’80° anniversario del voto alle donne e premio nazionale “Sulle tracce di Francesco De Sanctis”.

Oggi, 25 aprile 2026, anniversario della liberazione dal nazifascismo, si è svolto, nella sala convegni del Castello Biondi-Morra, a Morra De Sanctis, un interessante convegno dedicato all’80° anniversario del voto alle donne, inserito nel Premio Nazionale l’INEDITO XVIII “Sulle tracce del De Sanctis”, indetto dalla casa editrice Delta 3 di Grottaminarda (AV).

Al convegno hanno preso parte: Fiorella Caputo – sindaca di Morra De Sanctis; Ester Basile – (Istituto Nazionale Studi Filosofici); Luisa Festa – (sociologa e scrittrice); Maria Rosaria Rubuletta – (documentarista I.N. Studi Filosofici); Neria De Giovanni – (scrittrice). Ha moderato il dibattito Floriana D’Ambrosio – (presidente Rotary AV Est Centenario).

Il convegno, iniziato in mattinata, è stato molto lungo, quasi tre ore, per lo più dedicato all’80° anniversario del voto alle donne, mentre nel pomeriggio si è svolta la premiazione del concorso nazionale l’INEDITO XVIII “Sulle tracce del De Sanctis”.

Il dibattito è iniziato con i saluti istituzionali della sindaca Fiorella Caputo ed è proseguito con gli interventi dei relatori e anche degli ospiti presenti in sala.

Abbiamo raccolto alcune considerazioni sull’evento.

Floriana D’Ambrosio: “Ci troviamo nell’ambito di una manifestazione che quest’anno compie 18 anni, promossa dalla casa editrice Delta 3, che il Rotary AV Est Centenario, insieme ad altre associazioni ed enti istituzionali, supporta e favorisce. Questa mattina abbiamo avuto un focus specifico su un anniversario importante come gli 80 anni del voto alle donne. Noi, come Rotary AV Est Centenario, abbiamo semplicemente coordinato gli interventi autorevoli presenti oggi. Interventi molto forti e specifici, con un collegamento molto forte con l’Irpinia, per rafforzare il legame con il territorio. Nel pomeriggio c’è stata la premiazione di tutte le opere presentate al concorso. La peculiarità, dopo 18 anni, è che per la prima volta il concorso si è svolto proprio a casa del suo principale protagonista, in questo bellissimo castello, e siamo felici come Rotary di queste iniziative che servono a vivacizzare le nostre comunità”.

Il prof. Silvio Sallicandro, fondatore di Delta 3 Edizioni: “La Delta 3 Edizioni è stata il promotore del convegno e anche del Premio Nazionale l’INEDITO XVIII ‘Sulle tracce di De Sanctis’. Siamo alla XVIII edizione ed è la prima che si svolge a Morra De Sanctis, dedicata al grande letterato irpino Francesco De Sanctis. In effetti, chi arriva a Morra De Sanctis sente la presenza eterna di Francesco De Sanctis, che ha dato tantissimo, non solo dal punto di vista letterario, ma anche storico e politico. Dobbiamo essere grati a lui e a ciò che ha realizzato nel XIX secolo insieme a un’altra figura grandiosa irpina, Pasquale Stanislao Mancini. Per quanto riguarda la giornata del 25 aprile, è intervenuta Neria De Giovanni, da Alghero, quindi dalla Sardegna, scrittrice di fama nazionale e presidente dei critici letterari italiani, per essere qui a presenziare per gli 80 anni del voto alle donne, quindi 1946–2026, per celebrare il diritto di voto con cui le donne poterono scegliere tra Repubblica e Monarchia”.

Il Premio l’Inedito “Sulle tracce di Francesco De Sanctis” è un fiore all’occhiello di una casa editrice locale e motivo di vanto per la nostra cara e amata Irpinia.

Carmine Martino