Domicella, al via il Campus Estivo 2026: gioco, crescita e divertimento per i più piccoli

Il Comune di Domicella annuncia l’avvio del Campus Estivo 2026, un’iniziativa dedicata ai bambini e alle famiglie del territorio, pensata per offrire un’estate all’insegna del divertimento, della socializzazione e dell’apprendimento.

L’inaugurazione è in programma lunedì 22 giugno alle ore 9:00 presso Piazza Ferrante 5 a Domicella, dove prenderà il via un ricco calendario di attività organizzate dall’Associazione Un Mondo Magico ODV.

Il campus propone numerose esperienze educative e ricreative, tra cui laboratori creativi, giochi all’aperto, attività ludiche e interattive, momenti di svago con grandi gonfiabili e spazi dedicati anche allo svolgimento dei compiti estivi. Non mancheranno inoltre le attività in piscina, particolarmente apprezzate durante le giornate più calde.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire ai partecipanti un ambiente sicuro e stimolante, capace di favorire la crescita personale, la creatività e la nascita di nuove amicizie. Il motto scelto per l’evento, “Gioca, impara, cresci. Un’estate che lascia il segno”, racchiude perfettamente lo spirito del progetto.

Tra i servizi previsti figurano anche due merende incluse e, una volta a settimana, un pranzo speciale con hamburger o pizza, per rendere ancora più piacevole l’esperienza dei piccoli partecipanti.

Il Campus Estivo 2026 si presenta dunque come un’importante occasione di aggregazione e sostegno alle famiglie, confermando l’impegno delle realtà associative e dell’amministrazione comunale nella promozione di attività educative e sociali rivolte ai più giovani.

“Da soli si sogna, insieme si realizza”: è questo il messaggio che accompagnerà l’intera esperienza estiva, con l’auspicio di regalare ai bambini un’estate ricca di emozioni, sorrisi e ricordi indimenticabili. Il Campus e totalmente gratuito per i residenti a Domicella.