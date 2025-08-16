Ischia, sparatoria a Cuotto: due morti e un ferito grave davanti a un hotel

Tragedia nella serata di oggi a Ischia, dove una violenta sparatoria ha provocato la morte di almeno due persone e il ferimento grave di una terza. Il fatto di sangue è avvenuto in zona Cuotto, all’ingresso di un noto parco hotel della località turistica.

Secondo le prime indiscrezioni, le vittime sarebbero due coniugi, marito e moglie, entrambi adulti, raggiunti da colpi d’arma da fuoco alla testa. Non ancora chiara la dinamica, ma da una prima ricostruzione emergerebbe la pista di una possibile faida familiare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due vittime, mentre il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire i fatti e risalire a movente e responsabilità. La zona dell’hotel è stata transennata e sottoposta a rilievi da parte della polizia scientifica.

La notizia ha scosso profondamente l’isola, in queste settimane affollata di turisti per la stagione estiva, trasformando un luogo di vacanza in teatro di una tragedia.