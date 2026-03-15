Montella, mucca incinta trovata morta lungo il fiume: intervento dei Vigili del Fuoco per il recupero

MONTELLA (AVELLINO) – Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di domenica 15 marzo in località Cascata del Fascio, nel territorio di Montella, dove è stato recuperato il corpo di una mucca incinta rinvenuta senza vita lungo la sponda di un fiume.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni escursionisti che, durante una passeggiata nella zona, hanno notato l’animale adagiato lungo la scarpata vicino al corso d’acqua. Giunti sul posto, i soccorritori hanno constatato che il bovino era già privo di vita.

La sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, con sede in via Zigarelli, ha inviato sul luogo dell’intervento una squadra del Distaccamento di Montella, supportata da altre due unità provenienti dalla sede centrale del capoluogo irpino.

Considerata la posizione particolarmente impervia in cui si trovava l’animale, è stato necessario richiedere anche l’intervento di un’autogrù giunta dal comando dei Vigili del Fuoco di Salerno.

I pompieri hanno raggiunto il punto lungo la scarpata e, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno provveduto a imbracare il bovino e sollevarlo con l’ausilio dell’autogrù, riportandolo infine sul piano stradale per consentire le successive operazioni.

Nel frattempo sono stati rintracciati i proprietari dell’animale, ai quali il bovino è stato affidato per l’avvio delle pratiche previste.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Montella, che hanno gestito la viabilità con la temporanea chiusura della strada interessata dalle operazioni, e il veterinario dell’ASL, incaricato degli accertamenti sanitari di competenza.

Le operazioni di recupero si sono concluse senza ulteriori criticità.

cde8656f-1df8-4574-ba4c0709c6df26b2