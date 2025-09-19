MONTEFORTE. Raccolta fondi per una nuova ambulanza: l’impegno di Abbraccio 2.0 O.d.V.

L’associazione Abbraccio 2.0 O.d.V. – Soccorso & Emergenza ha avviato una raccolta fondi con un obiettivo fondamentale: acquistare una nuova ambulanza, un mezzo dedicato al trasporto disabili e un’automedica a servizio del territorio.

L’iniziativa è destinata in particolare alle sedi di Monteforte Irpino e di Santo Stefano del Sole, due comunità che da anni possono contare sul prezioso impegno dei volontari dell’associazione.

Come contribuire

Chi desidera sostenere il progetto può effettuare una donazione tramite bonifico:

IBAN: IT30I0538715100000004000852

Intestatario: Abbraccio 2.0 O.d.V.

Causale: Acquisto ambulanza per le sedi di Monteforte Irpino e di Santo Stefano del Sole

Un gesto che salva vite

Ogni contributo, piccolo o grande che sia, rappresenta un passo avanti verso la realizzazione di un progetto che avrà un impatto diretto sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini.

Le nuove attrezzature permetteranno ai volontari di intervenire con maggiore rapidità ed efficienza, garantendo trasporti più sicuri e cure tempestive a chi ne ha più bisogno.