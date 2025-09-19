Mugnano del Cardinale, la signora Meleru Simona diventa cittadina italiana dopo vent’anni

MUGNANO DEL CARDINALE – Una giornata speciale quella vissuta stamattina nella casa comunale, dove si è svolta la cerimonia di giuramento per la concessione della cittadinanza italiana alla signora Meleru Simona, di origine rumena e residente in Italia da circa vent’anni.

Alla presenza del sindaco Alessandro Napolitano e degli uffici preposti, Simona ha pronunciato la formula solenne con cui si è impegnata a rispettare la Costituzione e le leggi dello Stato italiano, diventando a tutti gli effetti cittadina italiana.

Visibilmente emozionata, la donna ha accolto il momento come il coronamento di un lungo percorso di vita e di integrazione. Da due decenni vive e lavora in Italia, contribuendo alla comunità locale e intrecciando con essa legami personali e sociali.

Il sindaco Alessandro Napolitano ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento con una dichiarazione significativa:
“Oggi Mugnano del Cardinale si arricchisce di una nuova cittadina italiana. La storia di Simona rappresenta il valore dell’integrazione e della convivenza civile. Dopo vent’anni di vita in Italia, la sua cittadinanza non è solo un riconoscimento giuridico, ma il simbolo di una scelta di appartenenza e di amore verso il nostro Paese e la nostra comunità.”

La cerimonia si è conclusa in un clima di emozione e partecipazione, con l'augurio da parte dell'amministrazione comunale di un futuro sereno e ricco di soddisfazioni per la nuova cittadina italiana.