La replica di Vincenzo Devito, delegato ai trasporti del Comune di Baiano: “Non accetto lezioni, stiamo lavorando per migliorare il servizio”

BAIANO – Non si è fatta attendere la risposta di Vincenzo DeVito, delegato ai trasporti del Comune di Baiano, alle dure accuse lanciate dall’ex sindaco di Sperone, Salvatore Alaia, sulla questione del trasporto scolastico verso Cicciano.

“Capisco l’amarezza e le preoccupazioni espresse dal signor Alaia – afferma De Vito – ma non accetto che si parli in termini offensivi né che si riduca il lavoro di un’intera amministrazione a una caricatura. Il problema dei collegamenti con Cicciano esiste e nessuno lo ha mai negato, ma è troppo facile limitarsi a gridare allo scandalo senza proporre soluzioni praticabili”.

De Vito difende l’operato dei sindaci del Baianese e ribadisce l’impegno costante con la dirigenza di EAV: “Non abbiamo calato la testa davanti a nessuno, abbiamo aperto un confronto difficile con Umberto De Gregorio e con i vertici aziendali. Il risultato di una nuova corsa mattutina non è la soluzione definitiva, lo sappiamo bene, ma è un primo passo concreto che siamo riusciti a ottenere. Il nostro obiettivo resta quello di potenziare ulteriormente il servizio e garantire più corse, soprattutto nelle ore critiche”.

Inoltre ci tengo a precisare che per quanto riguarda la sicurezza e il trasporto dei nostri ragazzi in piedi sulla tratta Baiano – Cicciano.

Sui mezzi del trasporto urbano è consentito viaggiare in piedi, purché si occupino i posti a sedere disponibili prima di stare in piedi.

Ogni autobus ha una capienza massima definita, che include sia i posti a sedere che quelli in piedi.

Il bus utilizzato dall’azienda Eav ha una capienza di 20 posti seduti e 70 posti in piedi. Ho controllato io personalmente sulla tratta questi numeri e vi garantisco inoltre che i ragazzi arrivano alle 7:45 a Cicciano non alle ore 8:00

Il delegato ai trasporti sottolinea che la battaglia non è affatto chiusa: “Abbiamo già inoltrato altre richieste formali per implementare le linee. Purtroppo ci hanno risposto che sono in difficoltà, il trasporto gomma non riesce a coprire l’intera richiesta dell’utenza del treno.Continueremo a insistere finché gli studenti non avranno un servizio degno, sicuro e rispettoso. Siamo aperti al confronto con tutti, ma chiediamo senso di responsabilità e rispetto. Non servono slogan o insulti: servono proposte, numeri, atti concreti”.

La conclusione di Devito è netta: “Le istituzioni locali non si girano dall’altra parte. È facile criticare, più difficile è sedersi ai tavoli e ottenere risultati. Noi lo stiamo facendo, passo dopo passo. E lo faremo ancora, senza cedere né alla rassegnazione né alla demagogia”.