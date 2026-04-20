Il cielo si abbassa sull’Irpinia: da martedì tempo in peggioramento

Secondo l’ultimo bollettino meteorologico emesso il 20 aprile 2026 alle ore 22:35, la situazione atmosferica sull’Irpinia è destinata a evolversi nelle prossime ore.
La giornata odierna è stata caratterizzata da una ventilazione sud-occidentale piuttosto vivace, che tuttavia non ha determinato fenomeni di rilievo. Un quadro stabile ma dinamico, destinato a mutare già a partire da metà settimana, quando correnti relativamente fredde di origine nord-orientale inizieranno a interessare il territorio.
Per la giornata di martedì 21 aprile sono previste inizialmente condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, a partire dalle aree orientali e da quelle confinanti con il foggiano.
Nella seconda parte della giornata non si escludono locali fenomeni, soprattutto sui settori più interni e orientali dell’Irpinia, dove la copertura nuvolosa sarà più compatta.
Le temperature si manterranno pressoché invariate rispetto ai valori registrati nelle ultime ore, mentre i venti soffieranno inizialmente dai quadranti sud-occidentali, con intensità debole o moderata, per poi disporsi dai quadranti nord-orientali verso la fine della giornata.
Un quadro meteorologico in graduale evoluzione, che potrebbe rappresentare l’anticipo di un cambiamento più marcato nei giorni successivi.