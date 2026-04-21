Avella, 25 anni d’amore per Antonio De Sarno e Rosa Marano

Un traguardo importante, fatto di amore, sacrifici e valori condivisi: ad Avella, Antonio De Sarno e Rosa Marano festeggiano 25 anni di matrimonio, circondati dall’affetto delle figlie Maria Francesca e Rosmery.

Un percorso lungo un quarto di secolo, costruito giorno dopo giorno con dedizione e rispetto reciproco, che oggi rappresenta un esempio di unione solida e autentica. La famiglia, da sempre punto fermo nella loro vita, è il simbolo di un legame che ha saputo superare il tempo, rafforzandosi attraverso le esperienze condivise.

Le figlie Maria Francesca e Rosmery, cresciute in un ambiente ricco di valori, celebrano insieme ai genitori questo importante anniversario, testimoniando la bellezza di una famiglia unita e radicata nel territorio.

Ad Avella, dove le tradizioni e il senso di comunità restano vivi, storie come quella di Antonio e Rosa continuano a rappresentare un esempio positivo, capace di ispirare le nuove generazioni.

Un anniversario speciale, dunque, che non è solo celebrazione del passato, ma anche promessa per il futuro.