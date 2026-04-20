Cimitile, interventi sul territorio: il 21 e 22 aprile pulizia delle caditoie

Il Comune di Cimitile informa la cittadinanza che nelle giornate del 21 e 22 aprile sono in programma interventi di pulizia delle caditoie su tutto il territorio comunale.

L’operazione rientra in un piano di manutenzione già avviato nelle scorse settimane e ha come obiettivo principale quello di garantire il corretto deflusso delle acque piovane, riducendo il rischio di allagamenti e migliorando le condizioni della rete di smaltimento.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta incaricata DM Technology, sotto il coordinamento del Consorzio per l’Igiene Urbana, e interesseranno diverse zone del paese.

L’amministrazione comunale, attraverso l’assessore all’Ecologia e all’Ambiente Carmine Greco e il sindaco Filomena Balletta, invita i cittadini a prestare attenzione durante lo svolgimento degli interventi e a collaborare per facilitare le operazioni.

Si tratta di un’attività fondamentale per la tutela del territorio e per la sicurezza della comunità, inserita in un programma più ampio di cura e manutenzione degli spazi urbani.