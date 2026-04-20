Quadrelle, disinfestazione larvicida: intervento programmato per il 27 aprile

Il Comune di Quadrelle informa la cittadinanza che è stato programmato il secondo intervento di disinfestazione larvicida per l’anno 2026.

Le operazioni si svolgeranno nella giornata di lunedì 27 aprile, dalle ore 7:00 alle ore 15:00, e interesseranno l’intero territorio comunale. L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e controllo della proliferazione di insetti, in particolare zanzare e altri parassiti, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e migliorare la qualità della vita.

La disinfestazione larvicida rappresenta una misura fondamentale per intervenire in modo preventivo, agendo sui focolai di sviluppo degli insetti prima che possano raggiungere la fase adulta.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare, adottando comportamenti utili a favorire l’efficacia dell’intervento, come evitare ristagni d’acqua in aree private e prestare attenzione durante le operazioni.

Si tratta di un’azione inserita nel piano annuale di igiene urbana, volta a garantire maggiore sicurezza e vivibilità per tutta la comunità.