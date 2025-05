Monteforte Irpino, rissa nella notte in periferia: due giovani denunciati dai Carabinieri

Attimi di tensione nella notte a Monteforte Irpino, dove una rissa scoppiata in strada ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato in una zona periferica del paese, dove alcuni residenti, svegliati da urla e forti rumori, hanno contattato il numero di emergenza 112.

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino, intervenuti tempestivamente, hanno trovato due uomini in evidente stato di alterazione psico-fisica, con ferite compatibili con una colluttazione appena avvenuta. Si tratta di un 20enne e di un 30enne, entrambi di origine marocchina, che sono stati identificati e denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per rissa e lesioni personali.

Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto e risalire agli altri soggetti coinvolti nella zuffa. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, che chiedono maggiori controlli e sicurezza, soprattutto nelle aree più decentrate del comune.