Monteforte Irpino, presentazione ufficiale della lista “Scegliamo Monteforte” con il candidato sindaco Paolo De Falco

MONTEFORTE IRPINO – Si terrà giovedì 6 novembre alle ore 18:30, presso il Bar Rega di Monteforte Irpino, la presentazione ufficiale della lista “Scegliamo Monteforte” e del candidato sindaco Paolo De Falco, in vista delle prossime elezioni comunali.

L’incontro rappresenta il primo momento pubblico di confronto con la cittadinanza per il gruppo che sostiene De Falco, e sarà l’occasione per presentare tutti i candidati della lista, uomini e donne che hanno scelto di mettersi al servizio del proprio paese con spirito civico e senso di responsabilità.

Durante la serata, Paolo De Falco illustrerà i punti principali del programma amministrativo, che ruota attorno ai valori della partecipazione, della trasparenza e dello sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di costruire un modello di amministrazione moderna e condivisa.

Il progetto “Scegliamo Monteforte” si propone di dare nuova linfa alla comunità locale attraverso ascolto, concretezza e coinvolgimento attivo dei cittadini, per restituire a Monteforte una visione di futuro chiara e inclusiva.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza e si preannuncia come un momento importante di confronto politico e sociale, per chi crede nel cambiamento e nel valore della partecipazione.