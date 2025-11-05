FORINO. Apertura del Comitato Elettorale di Luigi Tuccia – Candidato alle Elezioni Regionali della Campania

Sabato 8 novembre, in Piazza Municipio a Forino, alle ore 16:30 si terrà l’apertura ufficiale del Comitato Elettorale di Luigi Tuccia, candidato alle Elezioni Regionali della Campania nella lista Alleanza Verdi Sinistra.

L’incontro rappresenterà un momento di confronto e partecipazione aperto a tutta la cittadinanza, ai simpatizzanti e agli amici che vogliono condividere idee, progetti e proposte per il futuro della nostra regione.

All’evento interverrà l’Onorevole Francesco Emilio Borrelli, che porterà il proprio contributo e sostegno al progetto politico di Alleanza Verdi Sinistra.

Sarà inoltre presente la candidata Martina Di Nenna, impegnata al fianco di Tuccia nella promozione di una Campania più verde, giusta e solidale.

L’apertura del comitato segnerà l’inizio ufficiale della campagna elettorale, con l’obiettivo di costruire insieme una regione attenta all’ambiente, ai diritti e alla partecipazione dei cittadini.