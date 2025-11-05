POLLENA TROCCHIA. Allagamento Viviani, ricostruite le cause. Operai al lavoro per riparare il danno e asciugare la struttura

È stato un cosiddetto “colpo di ariete” ciò che ha causato, nelle scorse ore, l’allagamento del plesso Viviani dell’I.c. Gaetano Donzietti di Pollena Trocchia. L’episodio si è verificato a seguito dell’improvviso e temporaneo aumento della pressione all’interno delle tubature dell’istituto dopo che il guasto improvviso alla rete idrica pubblica è stato risolto da Gori, l’ente gestore del servizio idrico sul territorio. Il ripristino della normale erogazione idrica seguito al risolutivo intervento effettuato nelle adiacenze della scuola da parte degli addetti Gori alla conduttura idrica pubblica ha fatto verificare il colpo di ariete che ha danneggiato le tubature dell’istituto, provocando la fuoriuscita di un ingente quantitativo di acqua che ha allagato la struttura, visto anche che si è prolungato dal pomeriggio di ieri. «Gli operai preposti sono ovviamente già al lavoro per riparare il guasto e per l’asciugatura degli ambienti e la loro pulizia. Le operazioni proseguiranno anche nella giornata di domani e di venerdì. Lunedì riprenderanno regolarmente le attività didattiche» ha detto il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, concludendo: «siamo rammaricati per quanto accaduto e vicini a studenti, genitori e corpo scolastico in questo che è un momento di disagio per tutti, eccezion fatta per gli sciacalli a cui piace sguazzare in questo genere di situazioni, che vivono come occasioni di gioia».