Monteforte Irpino, anziano scomparso in montagna: ore di apprensione per le ricerche

Sono ore di forte apprensione a Monteforte Irpino per la scomparsa di un anziano del posto, uscito di casa questa mattina e mai più rientrato.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe recato in montagna, nella zona di località Portella, probabilmente per cercare funghi o raccogliere fragoline di bosco, attività che era solito praticare. Tuttavia, da quel momento si sono perse le sue tracce e, non vedendolo rientrare a casa, i familiari hanno lanciato l’allarme.

Le ricerche sono partite già dal pomeriggio e vedono impegnati sul campo i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i volontari del gruppo di Protezione Civile. In serata, per intensificare le operazioni, si è alzato in volo anche un elicottero, che sta sorvolando l’area montana che sovrasta il paese, nel tentativo di individuare eventuali tracce.

La tensione cresce con il passare delle ore. Le forze dell’ordine non escludono alcuna pista e stanno perlustrando la zona anche con il prezioso supporto delle unità cinofile specializzate nella ricerca di persone scomparse.

Intanto, anche la comunità si è mobilitata: sui social è partito un vero e proprio tam tam tra i residenti, che condividono l’appello e aggiornamenti utili. Numerosi vicini di casa e conoscenti stanno partecipando alle ricerche.