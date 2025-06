Monteforte Irpino, ancora nessuna traccia del dottor Noviello: proseguono senza sosta le ricerche

Ore di forte apprensione a Monteforte Irpino, dove continuano senza sosta le ricerche del dottor Noviello, scomparso da ieri dopo essersi recato in montagna, presumibilmente per raccogliere funghi.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo – molto conosciuto in paese per la sua attività di medico – si sarebbe allontanato da casa per un’escursione nella zona di montagna che sovrasta il paese. Da quel momento, però, non ha più fatto ritorno, facendo scattare l’allarme tra i familiari e i conoscenti.

Il figlio Francesco Noviello, attraverso i social, ha lanciato un accorato appello per diffondere la notizia il più possibile e sensibilizzare la comunità a collaborare nelle ricerche.

Nel frattempo, sul posto sono impegnate in modo massiccio le forze dell’ordine, con il supporto di unità cinofile che stanno perlustrando la vasta zona boschiva.

“Purtroppo ancora nulla, le ricerche continuano. Le forze dell’ordine stanno battendo ogni angolo e i cani si danno il cambio per seguire ogni possibile pista. Speriamo bene”, ha scritto un cittadino sui social.

Anche molti residenti si sono uniti alle ricerche, condividendo informazioni sui gruppi locali e mantenendo alta l’attenzione.

L’intera comunità di Monteforte Irpino è in ansia per le sorti del medico scomparso, e tutti sperano in un esito positivo nelle prossime ore.

Seguiranno aggiornamenti.