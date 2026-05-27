“Orizzonti: Lo scoutismo scende in piazza!”: il 31 maggio CNGEI porta a Napoli, una grande festa aperta alla città, tra giochi, musica e comunità

Napoli, XX maggio 2026 – CNGEI – Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici porta a Napoli “Orizzonti26: Lo scautismo scende in piazza!”, un grande evento che animerà la città con attività, incontri e musica dal vivo in una giornata aperta a tutta la cittadinanza con il patrocinio del Comune di Napoli.

Con questa iniziativa il CNGEI sceglie di portare lo scautismo nel cuore dello spazio pubblico per condividere con la città il proprio impegno educativo e sociale e creare un’occasione di incontro capace di coinvolgere persone di tutte le età. “Orizzonti26” nasce infatti dall’idea che la partecipazione, il senso di comunità e la cittadinanza attiva siano esperienze da vivere insieme, fuori dai confini associativi e dentro i luoghi della quotidianità urbana.

A partire dalle ore 15.30 Piazza Municipio si trasformerà in uno spazio aperto di relazione e partecipazione, con attività rivolte a bambini, ragazze e ragazzi, famiglie e cittadini, momenti di confronto con associazioni del territorio e nazionali e occasioni per conoscere più da vicino il valore educativo dello scautismo e il contributo che esso continua a offrire nella formazione delle nuove generazioni.

La seconda parte della giornata sarà dedicata alla musica e allo spettacolo. Dalle ore 19.00 prenderà il via il concerto gratuito che vedrà alternarsi sul palco T.A.P.S., Spell Blanket, Pegno D’Ammore e Garlajazz & His Swingers con Dalila Del Giudice. A chiudere il concerto, ci sarà la presenza straordinaria di Peppe Barra, tra le voci più autorevoli e rappresentative della tradizione culturale napoletana.

Attraverso “Orizzonti26”, il CNGEI rinnova il proprio invito a vivere la città come luogo di incontro, crescita e costruzione collettiva. L’evento vuole essere un’occasione concreta per riaffermare il valore dell’educazione non formale, del protagonismo giovanile e dell’impegno civico, coinvolgendo tutta la comunità in una giornata pensata per stare insieme e guardare avanti.